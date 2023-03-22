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1 час назад

В США напечатали на 3D-принтере торт и хотят запустить технологию в производство

Российская Газета

Производство продуктов питания на 3D-принтере в настоящее время находится в зачаточном состоянии, но обладает большим потенциалом. Это может повысить безопасность, так как еда, приготовленная с меньшим вмешательством людей, снижает риск передачи болезней. К такому выводу пришла группа исследователей Колумбийского университета в США.

В США напечатали на 3D-принтере торт
Фото: Jonathan Blutinger / Columbia EngineeringJonathan Blutinger / Columbia Engineering

По оценкам экспертов, 3D-печать пищевых продуктов имеет множество преимуществ. Чтобы подкрепить фактами свою статью, которая появилась в журнале Nature, были напечатаны кусочки торта, приготовленные из бисквитной крошки, глазури, клубничного джема и других ингредиентов с помощью съедобных пищевых чернил. На вкус получилось неплохо, но над внешним видом требуется еще поработать, передает телеканал ORF.

Исследователи также пишут о "новых вкусовых ощущениях", поскольку благодаря 3D-печати ароматы и текстуры могут быть расположены в миллиметровом диапазоне.

Ученые полагают, что одной из областей, для которой 3D пищевая печать особенно хорошо подходит, является производство заменителей мяса на растительной основе. Здесь текстура и вкус должны быть смоделированы особенно точно.

Кроме того, технология позволяет лучше адаптировать рацион питания. Продукты, полученные с 3D-принтера, позволяют людям легче контролировать содержание питательных веществ в своих приемах пищи. Это может быть полезно для диетологов в домах престарелых, а также для спортсменов при планировании приема пищи.

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