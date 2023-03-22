В США напечатали на 3D-принтере торт

Производство продуктов питания на 3D-принтере в настоящее время находится в зачаточном состоянии, но обладает большим потенциалом. Это может повысить безопасность, так как еда, приготовленная с меньшим вмешательством людей, снижает риск передачи болезней. К такому выводу пришла группа исследователей Колумбийского университета в США.

Фото: Jonathan Blutinger / Columbia Engineering Jonathan Blutinger / Columbia Engineering

По оценкам экспертов, 3D-печать пищевых продуктов имеет множество преимуществ. Чтобы подкрепить фактами свою статью, которая появилась в журнале Nature, были напечатаны кусочки торта, приготовленные из бисквитной крошки, глазури, клубничного джема и других ингредиентов с помощью съедобных пищевых чернил. На вкус получилось неплохо, но над внешним видом требуется еще поработать, передает телеканал ORF.

Исследователи также пишут о "новых вкусовых ощущениях", поскольку благодаря 3D-печати ароматы и текстуры могут быть расположены в миллиметровом диапазоне.

Ученые полагают, что одной из областей, для которой 3D пищевая печать особенно хорошо подходит, является производство заменителей мяса на растительной основе. Здесь текстура и вкус должны быть смоделированы особенно точно.