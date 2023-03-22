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1 час назад

Спутниковую группировку "Арктика-М" планируют полностью развернуть к 2029 году

ТАСС

Роскосмос планирует развернуть орбитальную группировку из четырех спутников "Арктика-М" к 2029 году. Об этом заявил представитель госкорпорации Виталий Мироничев.

Спутниковую группировку «Арктика-М» планируют развернуть к 2029 году
Фото: РоскосмосРоскосмос

"Группировка из четырех аппаратов "Арктика", мы планируем ее развернуть к 2029 году, будет с двух ракурсов непрерывно обеспечивать мониторинг Арктического региона, в том числе Севморпути", - заявил Мироничев в среду в рамках совещания с представителями органов исполнительной власти по вопросу особенностей выполнения заявок на космическую съемку.

Первый спутник "Арктика-М" был запущен с космодрома Байконур 28 февраля 2021 года. Запуск "Арктики-М" № 2 планируется в этом году. Спутники обеспечат круглосуточный всепогодный мониторинг поверхности Земли и морей Северного Ледовитого океана, а также постоянную и надежную связь. В декабре 2022 года в НПО им. С. А. Лавочкина заявили, что спутниковая группировка будет расширена до четырех аппаратов.

Наука и техника,НПО им. С.А. Лавочкина,Роскосмос,
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