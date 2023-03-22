Apple добавит OLED-дисплей в самый дешевый MacBook в 2024 году

После пары месяцев молчания в Сети появились свежие слухи о первом MacBook Air, оснащённом OLED-дисплеем.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

На этот раз инсайдеры рассказали, что презентация обновлённого Air может состояться уже в начале 2024 года. Устройство, якобы, получит новейшую версию OLED-дисплея, которую в Apple называют «тандемным стеком».

Те же источники отметили, что MacBook Pro ещё какое-то время продолжит оснащаться mini-LED дисплеями. При этом нет никакой информации, когда модели Pro перейдут на OLED.