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1 час назад

Huawei заменила более 13 000 деталей в своих устройствах из-за санкций США

Ferra.ru

Основатель Huawei Рен Чжэнфэй сообщил, что китайский технологический гигант заменил более 13 000 деталей в своей продукции, пострадавшей от торговых санкций США.

Huawei заменила более 13 000 деталей в устройствах из-за санкций США
Фото: Ferra.ruFerra.ru

По словам Чжэнфэя, компании удалось заменить американские технологии на китайские аналоги. За последние три года, например, Huawei перепроектировала 4000 печатных плат для своих продуктов.

Топ-менеджер также добавил, что производство печатных плат сейчас «стабилизировалось». Всё это позволяет лучше понять, что китайский бренд всё лучше справляется с кризисом, вызванным санкциями США, наложенными в мае 2019 года.

Основатель Huawei также заявил, что в 2022 году компания инвестировала 23,8 млрд долларов в исследования и разработки. По мере повышения прибыльности компании планирует продолжать увеличивать расходы по данным статьям.

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