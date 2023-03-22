Huawei заменила более 13 000 деталей в устройствах из-за санкций США

Основатель Huawei Рен Чжэнфэй сообщил, что китайский технологический гигант заменил более 13 000 деталей в своей продукции, пострадавшей от торговых санкций США.
По словам Чжэнфэя, компании удалось заменить американские технологии на китайские аналоги. За последние три года, например, Huawei перепроектировала 4000 печатных плат для своих продуктов.
Топ-менеджер также добавил, что производство печатных плат сейчас «стабилизировалось». Всё это позволяет лучше понять, что китайский бренд всё лучше справляется с кризисом, вызванным санкциями США, наложенными в мае 2019 года.
Основатель Huawei также заявил, что в 2022 году компания инвестировала 23,8 млрд долларов в исследования и разработки. По мере повышения прибыльности компании планирует продолжать увеличивать расходы по данным статьям.