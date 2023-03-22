Google упростила переход с одного Android-смартфона на другой

Google добавила новую функцию в свой магазин приложений Google Play Store. С её помощью пользователи смогут автоматически синхронизировать все свои приложения на разных Android-устройствах.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

На данный момент функция находится на стадии тестирования. А это значит, что доступ к ней есть лишь у ограниченного числа пользователей.

Найти её можно в разделе «Управление приложениями и устройствами» Google Play Store. После активации опции «Синхронизировать приложения с устройствами» отображается список авторизованных Android-устройств, связанных с Google-аккаунтом пользователя. Приложения автоматически начнут загружаться именно на эти устройства.