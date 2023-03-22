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1 час назад

Google сделала переход с одного Android-смартфона на другой ещё проще

Ferra.ruиещё 2

Google добавила новую функцию в свой магазин приложений Google Play Store. С её помощью пользователи смогут автоматически синхронизировать все свои приложения на разных Android-устройствах.

Google упростила переход с одного Android-смартфона на другой
Фото: Ferra.ruFerra.ru

На данный момент функция находится на стадии тестирования. А это значит, что доступ к ней есть лишь у ограниченного числа пользователей.

Найти её можно в разделе «Управление приложениями и устройствами» Google Play Store. После активации опции «Синхронизировать приложения с устройствами» отображается список авторизованных Android-устройств, связанных с Google-аккаунтом пользователя. Приложения автоматически начнут загружаться именно на эти устройства.

Сообщается, что в настоящее время функция работает только с новыми приложениями и имеет ограниченную функциональность. Также неизвестно, когда она станет доступна для всех пользователей.

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