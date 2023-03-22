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26 минут назад

Первая российская космическая станция «Луна-25» стартует с Дальнего Востока

РИА "ФедералПресс"

Первый космический аппарат в современной российской истории «Луна-25» доставят для запуска на космодром «Восточный». Он будет запущен в июле.

Первая российская космическая станция «Луна-25» стартует с Дальнего Востока
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Аппарат планируют доставить на Дальний Восток в начале июня. 13 июля, после ряда подготовительных мероприятий, он стартует с Земли.

Гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов отметил, что также будут запущены посадочные аппараты «Луна-26», -27 и -28. После этого к 2030 году благодаря технологиям на Луне смогут высадиться российские космонавты.

Ранее «ФедералПресс» писал, что самолет, следовавший в Благовещенск, совершил экстренную посадку в Хабаровске.

Наука и техника,Юрий Борисов,Роскосмос,
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