Первая российская космическая станция «Луна-25» стартует с Дальнего Востока

Первый космический аппарат в современной российской истории «Луна-25» доставят для запуска на космодром «Восточный». Он будет запущен в июле.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Аппарат планируют доставить на Дальний Восток в начале июня. 13 июля, после ряда подготовительных мероприятий, он стартует с Земли.

Гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов отметил, что также будут запущены посадочные аппараты «Луна-26», -27 и -28. После этого к 2030 году благодаря технологиям на Луне смогут высадиться российские космонавты.