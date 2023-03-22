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1 час назад

Билл Гейтс назвал важнейшее технологическое достижение за 50 лет

Газета.Ru

Один из основателей технологической корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что модель искусственного интеллекта GPT от стартапа OpenAI является самым революционным достижением в области технологий за последние 50 лет. Об этом он рассказал в своем личном блоге.

Билл Гейтс назвал важнейшее технологическое достижение за 50 лет
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Весь опыт был ошеломляющим. Я знал, что только что увидел самое важное достижение в технологии со времен графического пользовательского интерфейса», — отметил миллиардер.

По словам Гейтса, опыт от общения с ИИ через программную среду чат-бота был сравним с тем моментом, когда он впервые увидел современную графическую среду рабочего стола (GUI) в 1980 году.

Он пояснил, что до того момента люди использовали свои компьютеры через командную строку, и Windows с графическим дизайном смогла изменить этот формат.

«Развитие ИИ столь же фундаментально, как создание микропроцессора, персонального компьютера, интернета и мобильного телефона. Это изменит то, как люди работают, учатся, путешествуют, получают медицинскую помощь и общаются друг с другом», — уверен Гейтс.

По мнению бизнесмена, вокруг ИИ будут переориентироваться целые отрасли, а компании будут отличаться тем, насколько хорошо они его используют.

Ранее Билл Гейтс уже положительно оценивал появление чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT. Он заверял, что подобная технология «изменит наш мир к лучшему».

Наука и техника,Билл Гейтс,Microsoft,
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