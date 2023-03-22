Почти половина россиян готовы отказаться от iPhone ради работы

Опрос сервиса SuperJob показал, что 47% россиян готовы отказаться от использования iPhone, если это потребуется для трудоустройства. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на исследование.

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Тех, кто откажется от работы, если использование устройств Apple будет запрещено, оказалось примерно 20%. Причем для женщин этот пункт оказался важнее: только 38% из них согласятся на запрет iPhone, а среди мужчин таких 55%.

Разница в отношении к этому требованию наблюдается также в возрастных группах и среди представителей разных социальных слоев. Например, среди людей старше 45 лет без американских устройств смогут обойтись 58% респондентов, а среди россиян младше 34 лет таких уже только 34%. Менее привязаны к устройствам определенного бренда и те, чей заработок выше 80 тысяч рублей: отсутствие iPhone смогут пережить 54% из них.

Ранее "Коммерсант" писал, что сотрудников внутриполитического блока администрации президента России якобы обязали избавиться от iPhone к 1 апреля текущего года из соображений безопасности.