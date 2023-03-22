Директор TikTok пообещает в Конгрессе улучшить безопасность платформы

Генеральный директор китайской социальной сети TikTok Чу Шоу Цзы намерен усовершенствовать безопасность платформы и принять меры для защиты данных пользователей из США, о чем он заявит в четверг во время выступления перед комитетом по энергетике и торговле Палаты представителей Конгресса. Об этом в среду сообщила газета The Wall Street Journal.

По ее данным, Чу Шоу Цзы намерен пообещать сделать главным приоритетом политики социальной сети безопасность пользователей, особенно подростков. Он также планирует оградить данные американских пользователей от иностранного доступа и следить за тем, чтобы платформа была свободна от любого государственного вмешательства.

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"TikTok останется платформой для свободного выражения мнений и не будет подвергаться манипуляциям со стороны какого-либо правительства. Более 150 млн американцев любят нашу платформу, и мы знаем, что несем ответственность за то, чтобы защитить их," - приводит издание выдержку из подготовленной речи генерального директора соцсети.

При этом газета утверждает, что показания Чу Шоу Цзы являются якобы "просчитанным ходом со стороны платформы, направленным на получение соглашения от правительства США, которое позволит ей продолжать работу над улучшением мер безопасности, сохраняя действующую структуру собственности". Издание полагает, что Чу Шоу Цзы, "скорее всего, ожидает прохладный прием со стороны большинства членов комитета по энергетике и торговле Палаты представителей". В среду, накануне выступления генерального директора, компания, вероятно, выпустит информационный бюллетень с целью опровергнуть слухи о TikTok, в том числе о том, что компания обязана передавать данные властям КНР.

Запрет TikTok в США

В конце декабря прошлого года президент США Джо Байден утвердил бюджет страны на 2023 финансовый год, в документ было включено в том числе положение о запрете для госслужащих использовать приложение TikTok, принадлежащее китайской технологической компании ByteDance, на рабочих устройствах. Ранее телеканал CNN информировал, что власти более чем половины штатов США частично или полностью запретили пользоваться TikTok на служебных устройствах из-за опасений, что данные могут оказаться в распоряжении Пекина.