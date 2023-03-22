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23 минуты назад

Вокруг белого карлика U Geminorum обнаружили спиральную структуру

Lenta.ru

Астрономы провели спектроскопические наблюдения карликовой новой звезды U Geminorum, обнаружив необычную структуру, напоминающую спиральные рукава. Результаты исследования представлены в препринте, доступном в репозитории arXiv.

Вокруг белого карлика U Geminorum обнаружили спиральную структуру
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Катаклизмические переменные (CV) представляют собой двойные звездные системы, состоящие из белого карлика, первично аккрецирующего вещество от нормального звездного компаньона. Они неравномерно увеличивают яркость, а затем снова падают до состояния покоя. В некоторых случаях нестабильность в диске вызывает вспышку, известную как карликовая новая (DN).

U Geminorum (U Gem) расположена примерно в 304,5 светового года от Земли, в направлении созвездия Близнецов. Система состоит из белого карлика и красного карлика, имеет период обращения примерно 0,177 дня, массовое отношение 0,35 и периодичность вспышек около 118 дней. Предыдущие наблюдения показали, что U Gem демонстрирует гораздо более сложное поведение, чем предсказывают классические модели.

Согласно результатам новых наблюдений, белый карлик в U Gem имеет массу от 1,2 до 1,38 массы Солнца. Масса красного карлика оценивается в диапазоне 0,42-0,61 массы Солнца. Кроме того, в системе нет типичного аккреционного диска, а вместо него была обнаружена структура из спиральных рукавов, что необычно для CV в состоянии покоя. Это может объясняться облучением белым карликом приливно-утолщенных областей, переполнением потока вещества, частично усеченным диском или даже полностью сформированными спиральными рукавами.

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