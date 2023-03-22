В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 76.84EUR 82.54
Войти в почту
7 минут назад

Раскрыта популярность бюджетного iPhone с емким аккумулятором

Газета.Ru

Новый бюджетный смартфон iPhone 14 Plus оказался популярнее своего предшественника, компактного iPhone 13 mini, выпущенного в 2021 году. Об этом сообщает MacRumors.

Раскрыта популярность бюджетного iPhone с емким аккумулятором
Фото: AppleApple

Данные о более высокой популярности новинки основаны на отчете аналитиков агентства Display Supply Chain Consultants (DSCC). В нем проверена информация о закупке передних панелей для смартфонов Apple.

«Новая модель iPhone 14 Plus с большим экраном оказалась более востребованной, чем iPhone 13 mini от 2021 года в компактном форм-факторе», — говорится в исследовании.

Отмечается, что даже имея преимущество над устройством предыдущего поколения, iPhone 14 Plus оказался наименее востребованным мобильным гаджетом из всех устройств линейки 2022 года.

«Поставки дисплеев для iPhone 14 Plus превысили поставки для iPhone 13 mini на 59%. В целом, серия iPhone 14 выглядит немного более популярной, чем предыдущая», — заключили журналисты MacRumors.

iPhone 14 Plus остается самым доступным смартфоном с большим экраном — iPhone 14 Pro Max продается ощутимо дороже. Также бюджетная модель от Apple обладает более емким аккумулятором по сравнению с обычным iPhone 14.

Ранее сообщалось, что базовый смартфон iPhone 14 из актуальной линейки компании Apple сильно упал в цене в российской рознице.

Наука и техника,Apple,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий