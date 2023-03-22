В России зафиксировали новый вид атак хакеров

В России с помощью программ-шифровальщиков все чаще фиксируют хакерские атаки. Их проводят с целью вывода из строя компьютерных систем в РФ без возможности восстановления даже за выкуп. Подробности рассказали в компании по управлению цифровыми рисками BI.ZONE.
«В большинстве случаев шифровальщики атакуют частные компании, но не обходят стороной и рядовых пользователей. Обычно такие злоумышленники имеют финансовую мотивацию», – отметил руководитель управления киберразведки BI.ZONE Олег Скулкин.
Он привел в пример атаку группы хакеров Key Wolf, которую эксперты компании обнаружили в марте. Злоумышленники пользуются программой-шифровальщиком, которая кодирует все данные на компьютере, передают РИА «Новости».
Напомним, хакеры атакуют Донбасс и Крым с помощью вредоносных программ CommonMagic и PowerMagic. Об этом сообщают в «Лаборатории Касперского». В «Лаборатории Касперского» рассказали, что следят за ситуацией. Специалисты продолжают исследовать угрозу.