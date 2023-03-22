Samsung S23 Ultra назвали чрезвычайно ремонтопригодным смартфоном

В одном из выпусков на YouTube-канале PBKreviews специалист по ремонту смартфонов разобрал полностью флагман Galaxy S23 Ultra и оценил его по ремонтопригодности. Легко ли будет заменить в нём детали, если вдруг что-то сломается?

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Эксперт PBKreviews в выпуске на YouTube выяснил, насколько ремонтопригоден флагманский смартфон Samsung Galaxy S23 Ultra. Другими словами, насколько просто его будет починить, если он выйдет из строя. Для этого специалист полностью разобрал аппарат.

После снятия задней панели нужно открутить 17 винтиков, чтобы получить доступ к остальным внутренним частям устройства.

Для замены дисплея вам нужно будет снять заднюю крышку смартфона, затем открутить все винты, отсоединить гибкий кабель для экрана. Далее необходимо нагреть лицевую часть Galaxy S23 Ultra (то есть сам экран) и поменять дисплей на новый.

Аккумулятор отсоединяется у S23 Ultra довольно просто. Всё это - благодаря специальному «язычку».

PBKreviews

Вывод

В целом получил Samsung Galaxy S23 Ultra за ремонтопригодность 9 баллов из 10 возможных. 1,5 балла из 2 у этого устройства только за два пункта: расположение компонентов и время, потраченное на ремонт; простота замены остальных запчастей (помимо экрана и батареи).