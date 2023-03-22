Характеристики Huawei Mate X3 утекли в Сеть

Huawei Mate X3 появится вместе с серией P60 23 марта, но подробности о спецификациях мы узнаем на пару дней раньше.

Фото: Itzine.ru Itzine.ru

Согласно Digital Chat Station, Mate X3 будет иметь 7,8-дюймовый внутренний дисплей с разрешением 1080p и частотой обновления 120 Гц. Внешний дисплей представляет собой 6,45-дюймовый AMOLED. Смартфон получит основную камеру IMX766 на 50 МП, а также перископический зум.

Itzine.ru

Еще больше впечатляет то, что Huawei Mate X3 предлагает беспроводную зарядку и водонепроницаемость IPX8. Приятным моментом является то, что новый шарнир поддерживает телефон открытым под разными углами. Аккумулятор емкостью 4800 мАч с проводной зарядкой мощностью 66 Вт.