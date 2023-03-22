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31 минуту назад

Huawei Mate X3: утечка характеристик

ITZine.ruиещё 1

Huawei Mate X3 появится вместе с серией P60 23 марта, но подробности о спецификациях мы узнаем на пару дней раньше.

Характеристики Huawei Mate X3 утекли в Сеть
Фото: Itzine.ruItzine.ru

Согласно Digital Chat Station, Mate X3 будет иметь 7,8-дюймовый внутренний дисплей с разрешением 1080p и частотой обновления 120 Гц. Внешний дисплей представляет собой 6,45-дюймовый AMOLED. Смартфон получит основную камеру IMX766 на 50 МП, а также перископический зум.

Itzine.ru

Еще больше впечатляет то, что Huawei Mate X3 предлагает беспроводную зарядку и водонепроницаемость IPX8. Приятным моментом является то, что новый шарнир поддерживает телефон открытым под разными углами. Аккумулятор емкостью 4800 мАч с проводной зарядкой мощностью 66 Вт.

Последний подтвержденный пункт — чипсет Snapdragon 8+ Gen 1. Geekbench показал это вместе с версией с 12 ГБ ОЗУ.

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