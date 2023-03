Раскрыт секрет здоровой жизни у коренных общин Боливии

Ученые Университета Южной Калифорнии выяснили, что секрет долгой здоровой жизни у коренных общин, населяющих тропические леса Боливии, заключается в оптимальном уровне потребления пищи и физических упражнений. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).