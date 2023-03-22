"Ростех" разработал портативный ингалятор для реанимации в полевых условиях

"Аппарат предназначен для оказания первой медицинской помощи пострадавшим в авариях, чрезвычайных происшествиях, а также в ходе боевых действий", - сказано в сообщении.

Уточняется, что ингалятор представляет собой химический генератор кислорода в теплозащитном корпусе с маской для дыхания. Он разработан на базе серийно выпускаемого ГИПХ авиационного генератора кислорода, который используется в аварийных системах гражданской и военной авиации. Исполнительный директор "Ростеха" Олег Евтушенко отметил, что генератор в составе ингалятора весит чуть больше 700 граммов, при этом твердый химический источник обеспечивает 120 литров кислорода, которого хватит на 20 минут дыхания.