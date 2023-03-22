"Ростех" разработал портативный ингалятор для реанимации в полевых условиях

Российский научный центр "Прикладная химия (ГИПХ)" госкорпорации "Ростех" разработал портативный ингалятор, который позволяет проводить дыхательную реанимацию в полевых условиях. Об этом сообщается на сайте госкорпорации.
"Аппарат предназначен для оказания первой медицинской помощи пострадавшим в авариях, чрезвычайных происшествиях, а также в ходе боевых действий", - сказано в сообщении.
Уточняется, что ингалятор представляет собой химический генератор кислорода в теплозащитном корпусе с маской для дыхания. Он разработан на базе серийно выпускаемого ГИПХ авиационного генератора кислорода, который используется в аварийных системах гражданской и военной авиации. Исполнительный директор "Ростеха" Олег Евтушенко отметил, что генератор в составе ингалятора весит чуть больше 700 граммов, при этом твердый химический источник обеспечивает 120 литров кислорода, которого хватит на 20 минут дыхания.
Ранее предприятия госкорпорации "Ростех" нарастили производство ряда вооружений для российской армии. В частности, речь идет о дронах-камикадзе "Куб" и "Ланцет" и модернизированных реактивных систем залпового огня "Торнадо-С".