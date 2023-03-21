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11 минут назад

«Ростех» создал портативный ингалятор для реанимации в полевых условиях

Елена Прошина

Российский научный центр «Прикладная химия (ГИПХ)» госкорпорации «Ростех» создал портативный ингалятор, который позволяет проводить дыхательную реанимацию в полевых условиях. Об этом сообщается на сайте «Ростеха».

«Ростех» создал портативный ингалятор для реанимации в полевых условиях
Фото: ТАССТАСС

Согласно материалам корпорации, ингалятор позволяет оказывать первую медицинскую помощь людям, которые пострадали при авариях, от чрезвычайных происшествий и в ходе боевых действий. Ингалятор представляет из себя генератор кислорода с устройством для дыхания. Устройство создано на базе авиационного генератора кислорода, который применяют в аварийных системах гражданской и военной авиации.

Как сообщил исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко, устройство позволит проводить реанимацию в сложный условиях и отличается компактным размером. Химический источник генерации кислорода, расположенный внутри корпуса, способен выработать 120 литров кислорода – этого хватит на 20 минут дыхания для одного человека.

Ранее оптико-механическое конструкторское бюро «Астрон», которое также входит в «Ростех», провело испытания комплекса тепловизионной разведки «Блокпост-4Т».

Наука и техника,Олег Евтушенко,Ростех,
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