«Ростех» создал портативный ингалятор для реанимации в полевых условиях

Российский научный центр «Прикладная химия (ГИПХ)» госкорпорации «Ростех» создал портативный ингалятор, который позволяет проводить дыхательную реанимацию в полевых условиях. Об этом сообщается на сайте «Ростеха».
Согласно материалам корпорации, ингалятор позволяет оказывать первую медицинскую помощь людям, которые пострадали при авариях, от чрезвычайных происшествий и в ходе боевых действий. Ингалятор представляет из себя генератор кислорода с устройством для дыхания. Устройство создано на базе авиационного генератора кислорода, который применяют в аварийных системах гражданской и военной авиации.
Как сообщил исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко, устройство позволит проводить реанимацию в сложный условиях и отличается компактным размером. Химический источник генерации кислорода, расположенный внутри корпуса, способен выработать 120 литров кислорода – этого хватит на 20 минут дыхания для одного человека.
Ранее оптико-механическое конструкторское бюро «Астрон», которое также входит в «Ростех», провело испытания комплекса тепловизионной разведки «Блокпост-4Т».