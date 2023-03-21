Телеканал BBC ввел частичный запрет на использование TikTok среди сотрудников

Государственная телекомпания Великобритании BBC разослала своим сотрудника письмо, в котором призвала сотрудников не использовать сервис для просмотра видео TikTok на корпоративных устройствах. Об этом сообщает новостной сайт Neowin.

Одновременно с этим в письме разрешается использовать TikTok «по деловым причинам».

«Решение основано на опасениях, высказанных государственными органами по всему миру в отношении конфиденциальности и безопасности данных. Если устройство является корпоративным устройством BBC и вам не нужен TikTok по деловым причинам, TikTok следует удалить с корпоративного мобильного устройства BBC», – говорится в письме.

Кроме того, сама телекомпания BBC продолжает использовать TikTok для своего маркетинга и распространения собственного контента – у вещателя есть свой канал с 1,2 миллионами подписчиков.

Ранее с подобными запретами столкнулись госслужащие сразу в нескольких странах Европы. Китайское приложение запретили использовать госслужащим в Нидерландах, депутатам в Новой Зеландии, а также членам Еврокомиссии.