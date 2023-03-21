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1 час назад

Телеканал BBC ввел частичный запрет на использование TikTok среди сотрудников

Елена Прошина

Государственная телекомпания Великобритании BBC разослала своим сотрудника письмо, в котором призвала сотрудников не использовать сервис для просмотра видео TikTok на корпоративных устройствах. Об этом сообщает новостной сайт Neowin.

Телеканал BBC ввел частичный запрет на использование TikTok среди сотрудников
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Одновременно с этим в письме разрешается использовать TikTok «по деловым причинам».

«Решение основано на опасениях, высказанных государственными органами по всему миру в отношении конфиденциальности и безопасности данных. Если устройство является корпоративным устройством BBC и вам не нужен TikTok по деловым причинам, TikTok следует удалить с корпоративного мобильного устройства BBC», – говорится в письме.

Кроме того, сама телекомпания BBC продолжает использовать TikTok для своего маркетинга и распространения собственного контента – у вещателя есть свой канал с 1,2 миллионами подписчиков.

Ранее с подобными запретами столкнулись госслужащие сразу в нескольких странах Европы. Китайское приложение запретили использовать госслужащим в Нидерландах, депутатам в Новой Зеландии, а также членам Еврокомиссии.

Помимо этого власти США также заявили, что могут полностью запретить TikTok в стране, если китайских владельцев сервиса не продадут свои доли.

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