Apple запатентовала ремешок для Apple Watch с NFC

Apple запатентовала ремешок для Apple Watch со встроенным модулем NFC, и его можно использовать как во благо, так и во вред.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Чип в ремешке может взаимодействовать с чипом внутри самих Apple Watch. Это позволит часам «понимать», какой именно ремешок к ним подключен: фирменный или сторонний.

Из приятных для пользователя вариантов применения описаны такие: watchOS может динамически изменять свой интерфейс в зависимости от того, какой ремешок подключен; часы могут включать различные приложения, например приложение для тренировок.