Microsoft добавила в Bing и Edge генератор картинок на основе DALL-E

Microsoft расширила функционал встроенного в поисковик Bing и браузер Edge чат-бота генератором изображений Image Creator, созданным на базе нейросети DALL-E от компании Open AI. Об этом сообщает издание The Verge.

Фото: Газета.ru Газета.ru

На текущий момент у чат-бота Microsoft есть три режима общения: творческий, сбалансированный и точный. Генератор изображений будет работать только в первом.

Благодаря Image Creator чат-бот можно просить создавать изображения по предоставленному ему описанию.

«Введя описание картинки, а также предоставив контекстуальные данные вроде местоположения и выбрав художественный стиль, Image Creator создаст изображение из вашего собственного изображения», – описал технологию глава отдела потребительского маркетинга Microsoft Юсуф Мехди.