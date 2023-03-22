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7 минут назад

Microsoft улучшила интеллектуальные функции фирменного поисковика Bing

Газета.Ruиещё 2

Microsoft расширила функционал встроенного в поисковик Bing и браузер Edge чат-бота генератором изображений Image Creator, созданным на базе нейросети DALL-E от компании Open AI. Об этом сообщает издание The Verge.

Microsoft добавила в Bing и Edge генератор картинок на основе DALL-E
Фото: Газета.ruГазета.ru

На текущий момент у чат-бота Microsoft есть три режима общения: творческий, сбалансированный и точный. Генератор изображений будет работать только в первом.

Благодаря Image Creator чат-бот можно просить создавать изображения по предоставленному ему описанию.

«Введя описание картинки, а также предоставив контекстуальные данные вроде местоположения и выбрав художественный стиль, Image Creator создаст изображение из вашего собственного изображения», – описал технологию глава отдела потребительского маркетинга Microsoft Юсуф Мехди.

Примечательно, что Microsoft позволяет делать любые запросы для создания картинок, кроме «потенциально опасных». При этом в компании не дали точного определения таким изображениям.

Наука и техника,Microsoft,
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