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35 минут назад

Samsung представила новый процессор Exynos Connect U100

ITZine.ru

Чип U100 способен определить расположение объектов с точностью до пары сантиметров и погрешностью угла менее 5° с помощью измерения времени и угла прихода сигнала.

Samsung представила новый процессор Exynos Connect U100
Фото: Itzine.ruItzine.ru

Благодаря данной технологии, чип потребляет низкое количество энергии и соответствует стандарту Car Connectivity Consortium (CCC) Digital Key Release 3.0. Это позволяет использовать смартфоны с Samsung Exynos Connect U100 для безопасного хранения цифровых ключей от автомобилей.

Чип U100 обладает функцией зашифрованной последовательности временных меток и механизмом аппаратного шифрования, которые обеспечивают защиту данных в нём.

Он использует технологию Ultra-Wide Band (UWB), аналог Bluetooth с меньшим радиусом действия, но с повышенной точностью и меньшим энергопотреблением. Однако, в России чипы UWB не могут работать из-за занятости необходимых частот военными. В 2020 году Apple получила разрешение на тестирование полосы частот в диапазоне 6,2–8,2 ГГц, которые необходимы для работы датчика U1, однако пока что нет дальнейшего продвижения в данном направлении.

Наука и техника,Apple,
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