Samsung представила новый процессор Exynos Connect U100

Чип U100 способен определить расположение объектов с точностью до пары сантиметров и погрешностью угла менее 5° с помощью измерения времени и угла прихода сигнала.

Он использует технологию Ultra-Wide Band (UWB), аналог Bluetooth с меньшим радиусом действия, но с повышенной точностью и меньшим энергопотреблением. Однако, в России чипы UWB не могут работать из-за занятости необходимых частот военными. В 2020 году Apple получила разрешение на тестирование полосы частот в диапазоне 6,2–8,2 ГГц, которые необходимы для работы датчика U1, однако пока что нет дальнейшего продвижения в данном направлении.