Представлен 4K-телевизор TCL Q10G Pro miniLED

TCL расширила свой ассортимент продукции новым смарт-телевизором Q10G Pro miniLED, который по всем характеристикам является отличным выбором для игр.
Модель TCL Q10G Pro доступна в пяти диагоналях: 98, 85, 75, 65 и 55 дюймов, и каждая из них поддерживает разрешение 4K и обеспечивает частоту обновления экрана на уровне 144 Гц. Экран имеет пиковую яркость в 2200 нит и контрастность в 20 000 000:1. Матрица телевизора охватывает 98% цветовой гаммы DCI-P3.
TCL Q10G Pro miniLED оснащён акустической системой 2.1 уровня Hi-Fi и поддерживает технологию Dolby Atmos. Вычислительную мощность обеспечивает 4-ядерный чип с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ встроенной памяти. Для беспроводного подключения к сети доступен модуль Wi-Fi 6, а для проводного подключения предусмотрены четыре порта HDMI 2.1 и USB 3.0.
Стоимость TCL Q10G Pro miniLED составляет: 98 дюймов — 25 999 юаней (290 700 рублей), 85 дюймов — 14 999 юаней (167 700 рублей), 75 дюймов — 9 999 юаней (112 000 рублей), 65 дюймов — 7 999 юаней (89 500 рублей), 55 дюймов — 5 999 юаней (67 000 рублей).