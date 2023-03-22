Представлен 4K-телевизор TCL Q10G Pro miniLED

TCL расширила свой ассортимент продукции новым смарт-телевизором Q10G Pro miniLED, который по всем характеристикам является отличным выбором для игр.

Модель TCL Q10G Pro доступна в пяти диагоналях: 98, 85, 75, 65 и 55 дюймов, и каждая из них поддерживает разрешение 4K и обеспечивает частоту обновления экрана на уровне 144 Гц. Экран имеет пиковую яркость в 2200 нит и контрастность в 20 000 000:1. Матрица телевизора охватывает 98% цветовой гаммы DCI-P3.

TCL Q10G Pro miniLED оснащён акустической системой 2.1 уровня Hi-Fi и поддерживает технологию Dolby Atmos. Вычислительную мощность обеспечивает 4-ядерный чип с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ встроенной памяти. Для беспроводного подключения к сети доступен модуль Wi-Fi 6, а для проводного подключения предусмотрены четыре порта HDMI 2.1 и USB 3.0.