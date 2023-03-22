«Точка невозврата»: климатическое предупреждение экспертов ООН

Французский телеканал France 24 рассказал о «последнем климатическом предупреждении» экспертов ООН - заключительном докладе Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) при ООН. Они пришли к выводу, что повышение температуры на планете подошло вплотную к опасному пределу.

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Как нагревается Земля

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В МГЭИК выяснили, что за последние 140 лет Земля нагрелась на 1,1 градуса. Это означает, что мир в шаге от превышения лимита в 1,5 градуса, который был утвержден на международном уровне.

В ООН предупредили, что аномальная жара и обширные наводнения, с которыми уже столкнулась планета, - всего лишь малая часть последствий глобального потепления.

Точка невозврата и надежда

Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что мир приблизился к точке невозврата, но надежда все еще есть.

«Наш мир оказался на перепутье, а наша планета - под прицелом. Мы приближаемся к точке невозврата - превышению лимита по глобальному потеплению на 1,5 градуса. Мы - на самой вершине переломного момента. Но еще не поздно все исправить», - подчеркнул генсек ООН.

Гутерреш выразил надежду, что эксперты МГЭИК сделают то, что всегда делали: подскажут возможные способы решения проблемы и с помощью «хладнокровных фактов» продемонстрируют необходимость «как можно скорее покончить с глобальным потеплением».

Суть доклада

Доклад МГЭИК представляет собой 20-страничную выжимку из научных исследований, проведенных за последние семь лет. Целевая аудитория документа - мировые лидеры.

По оценке экспертов ООН, с последствиями глобального потепления столкнутся 3,3 миллиарда землян.

В докладе отмечается, что при росте температур до установленного предела 14 биологическим видам будет грозит вымирание, а крупнейшие города Земли начнут каждый год сталкиваться с такими стихийными бедствиями, какие раньше случались раз в столетие.

Решение проблемы

Решение, рекомендованное МГЭИК, - быстро принять меры по сокращению выбросов парниковых газов. Эксперты считают, что главной целью должно стать достижение всем миром углеродной нейтральности к 2050 году.

Ученые предупредили, что бездействие приведет к необратимыми изменениям на планете в долгосрочной перспективе.

«Каждый шаг важен. Нам нужно не только помогать в чрезвычайных ситуациях, происходящих сейчас, но и спокойно планировать разные меры поддержки на среднесрочную и долгосрочную перспективу», - заявил один из экспертов Адиль Шераз.