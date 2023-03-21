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32 минуты назад

МГЭИК выпустила «руководство по выживанию человечества»

Елена Прошина

Межправительственная группа экспертов ООН по изменению климата опубликовала новый доклад, в котором сообщила, что 2020-е годы являются «последним шансом» удержать глобальное потепление. В связи с этим климатологи назвали документ «руководством по выживанию человечества».

МГЭИК выпустила «руководство по выживанию человечества»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Эксперты отметили, что температура уже поднялась на 1,1 градуса Цельсия выше доиндустриального уровня. Главным образом к этому привели сжигание ископаемого топлива на протяжении более чем 100 лет и неравномерное использование энергии и земельных ресурсов. Вместе данные факторы спровоцировали «более частые и интенсивные экстремальные погодные явления», которые оказывают опасное воздействие на природу и людей во всех регионах мира.

В связи с этим климатологи МГЭИК уверены, что 2020-е годы станут «последним шансом» человечества удержать глобальное потепление в пределах 1,5 градусов Цельсия. По их мнению, остановка температуры на этом уровне даст «наилучшие шансы, чтобы предотвратить наихудшие потенциальные последствия, включая экстремальные шторма, засухи и повышение уровня моря».

«Выбросы парниковых газов должны снизиться уже сейчас и сократиться почти вдвое к 2030 году», — подчеркнули в МГЭИК.

Причем «глубокое, быстрое и устойчивое сокращение выбросов необходимо провести во всех секторах». В МГЭИК уверены, что решение проблемы глобального потепления лежит в «устойчивом к изменении климата развитии», поскольку экономические выгоды только от улучшения качества воздуха являются «примерно такими же, что и затраты на сокращение и предотвращение выбросов». При этом сохранение около 30-50% земной суши, пресной воды и океана «поможет обеспечить здоровье планеты».

Наука и техника,ООН,
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