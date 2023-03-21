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1 час назад

Названы сроки запуска российского «Резонанса»

Lenta.ru

Малый космический аппарат «Резонанс-МКА» будет запущен на околоземную орбиту в качестве попутной нагрузки в 2027-2028 годах. Сроки запуска спутника в своем Telegram-канале «Роскосмос».

Названы сроки запуска российского «Резонанса»
Фото: РоскосмосРоскосмос

«Спутник будет изучать взаимодействие волн и частиц на внешних границах магнитосферы Земли, а также взаимодействие солнечного ветра с магнитосферой», — пишет госкорпорация.

Отмечается, что изделие состоит из платформы «Карат-200», разработанной Научно-производственным объединением (НПО) Лавочкина, и комплекса аппаратуры «Странник», созданного Институтом космических исследований Российской академии наук.

На данный момент в НПО Лавочкина завершена сборка макета спутника, предназначенного для проведения вибродинамических испытаний, тогда как в ИКИ в настоящее время производятся конструкторско-доводочные образцы приборов.

В марте «Роскосмос» сообщил, что спутник-ретранслятор «Луч-5Х» успешно выведен на орбиту.

Наука и техника,Роскосмос,РАН,
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