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43 минуты назад

В России создали мобильный полигон для молодежных соревнований беспилотников

Газета.Ru

Российские инженеры создали полигон для соревнования дронов. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба компании «Геоскан».

В России создали полигон для молодежных соревнований беспилотников
Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Система «Геоскан Арена» представляет из себя перемещаемую конструкцию, оснащенную сеткой для улавливания аппаратов в случае потери и ошибки управления. Кроме того, «Арена» адаптирована для установки трансляционных камер, систем освещения, взлетно-посадочными площадками и оборудованием для навигации.

«Взаимодействие между объектами на полигоне, удаленное управление роботами, автоматический подсчет баллов, а также запись и обработка всех действий участников осуществляется с помощью игрового сервера, созданного «Геосканом». Он позволяет создать единую систему управления полигоном и реализовывать различные сценарии соревнований. Можно воспользоваться предложенным регламентом или придумать свой собственный», — заявила Маргарита Калачева, руководитель молодежных направлений компании.

В отличие от уже существующих систем для проведения соревнований про дронбиатлону, новый полигон вмещает больше участников и позволяет командам взаимодействовать друг с другом.

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