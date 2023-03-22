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1 час назад

Телескоп «Джеймс Уэбб» нашел рекордно далекую активную галактику

Мир24иещё 1

Космический телескоп «Джеймс Уэбб» открыл рекордно далекое активное галактическое ядро. Оно существовало спустя 570 млн лет после Большого Взрыва, сообщает arXiv.org.

Телескоп «Джеймс Уэбб» нашел рекордно далекую активную галактику
Фото: NASANASA

Аккрецирующая сверхмассивная черная дыра находится в галактике CEERS-1019, которую ранее обнаружил телескоп «Хаббл». Исследования показали, что ее масса составляет примерно миллион солнечных масс.

Галактика-хозяин активно образует новые звезды. Скорость звездообразования в ней оценили в 30 солнечных масс в год. Газ является плотным и сильно ионизированным. В ней крайне низкое содержание металлов, что характерно для ранней Вселенной.

Ученые отметили, что изучение таких объектов позволяет лучше понять эволюцию Вселенной. Ряд наблюдений показал, что за сравнительно короткий период после Большого Взрыва в космическом пространстве появились сверхмассивные объекты. Скорость их роста не соответствовала существующим теоретическим моделям. В настоящее время ученые разрабатывают новые теории, способные объяснить этот парадокс.

Ранее сообщалось, что телескоп «Джеймс Уэбб» открыл новую звезду. Она оказалась в 30 раз крупнее Солнца.

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