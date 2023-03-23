Samsung попалась на фейковых фотографиях Луны и придумала им объяснение

Телефоны Samsung годами славились технологией Space Zoom, которая позволяла мобильным камерам снимать невероятно детальные фотографии Луны. Но недавно на Reddit стал вирусным пост, где один из пользователей форума наглядно показал, что сенсационное качество Samsung — на самом деле фейк.

Фото: NASA NASA

По словам издания The Verge, эксперимент был предельно простым. Пользователь Reddit под ником ibreakphotos создал нарочито расплывчатую фотографию Луны, вывел ее на экран компьютера, после чего сфотографировал изображение на мониторе при помощи Samsung S23 Ultra. На первом снимке деталей в принципе нет, однако фотография S23 Ultra магическим образом прояснила нюансы, которых просто не было на оригинальном изображении. Устройство не повысило разрешение размытых пикселей и не восстановило потерянные данные — оно просто заменило изначальную фотографию на фейковую.

Reddit

Подобные обвинения звучат уже не впервые. Люди задают неудобные вопросы насчет фотографий Луны на телефонах Samsung еще с тех пор, как компания представила 100-кратный «космический» зум на S20 Ultra в 2020 году. Некоторые обвиняли производителя в том, что телефоны просто копируют и вставляют в изображения заранее готовые текстуры, однако сама фирма настаивала, что технический процесс, на самом деле, гораздо более комплексный.

Пост на Reddit вынудил Samsung опубликовать в официальном блоге развернутый материал, где объясняется, как именно работает технология. Правда, несмотря на подробности, производитель все равно описывает процедуру весьма абстрактно. Смартфоны якобы применяют некий движок повышения качества, чтобы убрать с изображений шум и максимизировать детализацию Луны, но на практике никто не знает, что под этим подразумевается.

Самая щедрая интерпретация означает, что Samsung просто прогоняет фотографии через специально обученный ИИ — это популярный метод, который обладает своими проблемами. Другой разговор, что, если верить эксперименту на Reddit, алгоритмы Samsung работают более интрузивно. Они не просто повышают резкость размытых деталей — на фотографиях появляются детали, которых изначально вообще не было.