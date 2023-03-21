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23 минуты назад

Солнечные протуберанцы: как на поверхности Солнца появляются торнадо

Мария Иванова

Космическое агентство NASA запечатлело один из самых больших солнечных протуберанцев — на поверхности Солнца возникло самое настоящее плазменное торнадо. На случай, если вы не знакомы с явлением, рассказываем, что такое протуберанцы и как они появляются.

Солнечные протуберанцы: как на поверхности Солнца появляются торнадо
Фото: NASANASA

Что такое солнечный протуберанец

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Солнечные протуберанцы — это фонтаны звездного вещества, поднимающиеся над поверхностью Солнца. Обычно они держатся на высоте за счет магнитного поля звезды, но иногда извержения бывают настолько сильными, что раскаленный газ отправляется в открытый космос. Порой, при определенном взаиморасположении Солнца и Земли, он добирается до магнитосферы нашей планеты, что приводит к магнитным бурям и появлению полярного сияния.

Первый задокументированный протуберанец был обнаружен во время солнечного затмения 1842 года, когда астрономы со всего света заметили ярко-розовые выступы вокруг почерневшей Луны. В 1868 году французский астроном Пьер Жансен использовал новый метод наблюдения протуберанцев вне затмения, что помогло ему сделать вывод о газообразной природе выбросов. Протуберанцы можно хорошо рассмотреть в телескоп во время затмения, однако все остальное время для их изучения необходимы специальные спектроскопы, фильтры и коронографы.

Тем не менее, ученые до сих пор не могут полностью объяснить все явления, связанные с протуберанцами. Сейчас они сходятся во мнении, что на их формирование и поведение влияет сочетание силы притяжения, электричества и магнетизма. Один из самых известных протуберанцев был замечен в 1946 году: тогда его засняли на пленку и уважительно назвали «Дедушка».

Какими бывают протуберанцы

  • Спокойные протуберанцы. Они медленно движутся, медленно меняют форму и обычно существуют на протяжении недель или месяцев. Появляются в районе скоплений поздних солнечных пятен.
  • Активные протуберанцы. Потоки вещества стремительно движутся от одного фонтана к другому. Как правило, такие протуберанцы активны от десятков минут до нескольких суток, после чего или исчезают, или превращаются в эруптивные протуберанцы.
  • Эруптивные (изверженные) протуберанцы. По форме именно они больше прочих напоминают огромные фонтаны, которые извергаются со скоростью в сотни км/ч.
  • Корональные (петлеобразные) протуберанцы. Облака, возникающие над внешней оболочкой Солнца. Отдельные облака могут сливаться в большие тучи, после чего новое облако извергает потоки вещества вниз.
Наука и техника,Роскосмос,NASA,
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