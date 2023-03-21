Астрономы обнаружили околосветовую струю в галактике «Чашка»

Когда материя попадает в аккреционный диск сверхмассивной черной дыры, какая-то ее доля может выбрасываться обратно в виде релятивистских струй. Так астрономы называют направленный поток материала, движущийся с околосветовой скоростью. При столкновении с галактическим газом струя может отталкивать его, и подобное взаимодействие материи изучено очень плохо.

Анелиз Одибер и ее коллеги исследовали случай взаимодействия релятивистской струи с холодным газом вокруг массивного квазара — галактики SDSS J1430+1339 в 1,3 млрд св. лет от нас, которую в англоязычном мире называют «Чайная чашка» из-за специфической формы. С помощью радиотелескопа ALMA исследователи охарактеризовали холодный газ центральной части «Чашки». В частности, они зафиксировали присутствие угарного газа (CO), который может существовать только при определенных условиях плотности и температуры. Кроме того, удалось выяснить, что компактная струя, несмотря на свою малую мощность, не только явно нарушает распределение газа и нагревает его, но и ускоряет его необычным образом. Так, зоны повышенной температуры и турбулентности межзвездного газа направлены перпендикулярно направлению движения струи. Иными словами, струя выдувает в газе пузырь, расширяющийся в стороны.