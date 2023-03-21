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1 час назад

Астрономы обнаружили создавшую пузырь околосветовую струю в галактике "Чашка"

Газета.Ru

Астрономы пронаблюдали за релятивистской струей в галактике SDSS J1430+1339. Об этом сообщает Канарский институт астрофизики.

Астрономы обнаружили околосветовую струю в галактике «Чашка»
Фото: HST/ALMA/VLA/ M. Meenakshi/D. Mukherjee/A. AudibertHST/ALMA/VLA/ M. Meenakshi/D. Mukherjee/A. Audibert

Когда материя попадает в аккреционный диск сверхмассивной черной дыры, какая-то ее доля может выбрасываться обратно в виде релятивистских струй. Так астрономы называют направленный поток материала, движущийся с околосветовой скоростью. При столкновении с галактическим газом струя может отталкивать его, и подобное взаимодействие материи изучено очень плохо.

Анелиз Одибер и ее коллеги исследовали случай взаимодействия релятивистской струи с холодным газом вокруг массивного квазара — галактики SDSS J1430+1339 в 1,3 млрд св. лет от нас, которую в англоязычном мире называют «Чайная чашка» из-за специфической формы. С помощью радиотелескопа ALMA исследователи охарактеризовали холодный газ центральной части «Чашки». В частности, они зафиксировали присутствие угарного газа (CO), который может существовать только при определенных условиях плотности и температуры. Кроме того, удалось выяснить, что компактная струя, несмотря на свою малую мощность, не только явно нарушает распределение газа и нагревает его, но и ускоряет его необычным образом. Так, зоны повышенной температуры и турбулентности межзвездного газа направлены перпендикулярно направлению движения струи. Иными словами, струя выдувает в газе пузырь, расширяющийся в стороны.

До этого исследования считалось, что маломощные струи оказывают незначительное влияние на галактику. Теперь же ученые пришли к выводу, что даже они могут нагревать межзвездный газ, предотвращая его охлаждение и образование звезд.

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