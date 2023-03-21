Названы лучшие бюджетные смартфоны марта стоимостью до $300

Редакция портала Gizchina составила список из пяти лучших Android-смартфонов, стоимость которых не превышает $300.

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На первом месте оказался Poco X5 5G, который получил чип Snapdragon 695, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Смартфон также оснащен AMOLED-дисплеем диагональю 6,67 дюйма с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. В Poco X5 5G установлены три камеры: основная на 48 Мп, широкоугольная на 8 Мп и 2-мегапиксельный макромодуль. Аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает зарядку мощностью до 33 Вт.

Redmi Note 12 Pro получил идентичный Poco X5 дисплей, чипсет MediaTek Dimensity 1080, 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ. В этой модели используется основная камера с разрешением 50 Мп, дополненная ультраширокоугольной на 8 Мп и макромодулем на 2 МП. Батарея на 5000 мАч предлагает быструю зарядку мощностью 67 Вт.

Третье место закрепилось за Realme GT Neo 2, который оснащен субфлагманским чипом Snapdragon 870, AMOLED-дисплеем диагональю 6,62 дюйма с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Смартфон предлагает основную камеру на 64 Мп, ультраширокоугольный датчик на 8 Мп и макромодуль с разрешением 2 Мп. Аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью на 65 Вт.