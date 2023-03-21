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36 минут назад

Эксперт назвал признаки взлома аккаунта в Telegram и WhatsApp

Елена Прошина

Старший разработчик и эксперт в области IP-телефонии Алексей Каньков рассказал, как распознать, что аккаунт в Telegram и WhatsApp взломали. Об этом пишет MIR24.TV.

По его словам, одним из признаков того, что мессенджер пытаются взломать станут сообщения о том, что кто-то пытается восстановить к нему доступ. Об этом же будет говорить сообщение, что аккаунт зарегистрирован на новом устройстве.

Появление отправленных сообщений, которые вы уверены, что не писали, может говорить о том, что кто-то уже получил доступ к мессенджеру. Если вы заметили в работе гаджета сбои, например, он стал внезапно отключаться или перезагружаться, это может означать, что в него запущен вредоносный код.

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Еще один признак взлома – если вы забыли пароль и не можете сбросить его. Чтобы узнать, не имеют ли доступ посторонние к вашему аккаунту, Каньков советует периодически проверять список активных сессий.

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