Старший разработчик и эксперт в области IP-телефонии Алексей Каньков рассказал, как распознать, что аккаунт в Telegram и WhatsApp взломали. Об этом пишет MIR24.TV.

По его словам, одним из признаков того, что мессенджер пытаются взломать станут сообщения о том, что кто-то пытается восстановить к нему доступ. Об этом же будет говорить сообщение, что аккаунт зарегистрирован на новом устройстве.

Появление отправленных сообщений, которые вы уверены, что не писали, может говорить о том, что кто-то уже получил доступ к мессенджеру. Если вы заметили в работе гаджета сбои, например, он стал внезапно отключаться или перезагружаться, это может означать, что в него запущен вредоносный код.