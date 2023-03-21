OpenAI восстановила работу ChatGPT после утечки диалогов пользователей

Компания OpenAI после временной приостановки своего популярного чат-бота ChatGPT 20 марта из-за утечки диалогов других пользователей возобновила работу сервиса, сообщила газета Bloomberg. Как заявил представитель OpenAI, ошибка заключалась в том, что заголовки можно было видеть на боковой панели, являющейся пользовательской

При этом сообщается, что содержание данных разговоров других пользователей было быстро убрано.

Источник ошибки был в неназванном программном обеспечении (ПО) с открытым исходным кодом. Сейчас компания ведет расследование данного инцидента.

Сама же работа ChatGPT была восстановлена уже вечером в понедельник.