Ледники побережья моря Амундсена утратили за последние 25 лет 3000 млрд тонн льда. Об этом сообщает Лидсский университет.

Исследование, проведенное под руководством доктора Бенджамина Дэвисона, позволило оценить «баланс массы» залива моря Амундсена на западе континента. Так климатологи называют отношение массы снега и льда, наросшей из-за снегопада, и массой, потерянной в результате отделения айсбергов от ледника. Когда образование айсбергов происходит быстрее, чем успевает поступать лед из-за снегопадов, ледовый щит сокращается, а уровень мирового океана — растет.

Выяснилось, что в период с 1996 по 2021 год в Западной Антарктиде масса льда сократилась на 3 331 миллиард тонн, что эквивалентно более чем девяти миллиметрам роста глобального уровня моря. Для сравнения, если бы весь потерянный лед был свален на Лондон, его высота превышала бы 2 км. Считается, что изменения температуры океана и течений стали наиболее важными факторами, вызывающими потерю льда.

При этом ключевую роль в потере массы льда играет отсутствие сильных снегопадов в определенные периоды. Например, период с 2009 по 2013 год ученые определили как «снежную засуху». Отсутствие мощных снегопадов истощило ледяной щит побережья моря Амундсена и привело к потере льда на 25% большей, чем в годы среднего снегопада. Напротив, зимой 2019 и 2020 годов обильных снегопадов было много. Ученые подсчитали, что из-за этого потеря льда в этот год сократилась вдвое по сравнению со средним годом.