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1 час назад

"Яндекс" выпустил приложение для людей с нарушениями слуха "Разговор" на iOS

ТАСС

"Яндекс" обновил свое приложение "Разговор", созданное для помощи людям с нарушениями слуха - теперь оно доступно для пользователей с гаджетами на iOS. Также оно сможет точнее распознавать речь, реже совершая ошибки, сообщили в пресс-службе IT-компании.

«Яндекс» выпустил для iOS приложение для людей с нарушениями слуха
Фото: ТАССТАСС

"Теперь "Разговор" доступен не только на Android, но и на iOS. Обновленное приложение точнее распознает речь и реже ошибается. Голоса "Разговора" - мужской и женский - стали приятнее: они звучат более плавно и с живыми интонациями", - сообщили в пресс-службе.

Теперь программа будет показывать текст на экране, если человек не может услышать обращение к себе. Это работает и в другую сторону - пользователь сможет набирать фразы на телефоне, если у него есть трудности с произнесением. "Разговор" озвучит все написанное.

Запущенный в 2015 "Разговор" создан слушателями Школы менеджеров "Яндекса". Он помогает людям с нарушениями слуха и речи общаться с окружающими, переводя устную речь в текст и наоборот.

Наука и техника,Яндекс,
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