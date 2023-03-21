«Яндекс» выпустил для iOS приложение для людей с нарушениями слуха

"Яндекс" обновил свое приложение "Разговор", созданное для помощи людям с нарушениями слуха - теперь оно доступно для пользователей с гаджетами на iOS. Также оно сможет точнее распознавать речь, реже совершая ошибки, сообщили в пресс-службе IT-компании.

"Теперь "Разговор" доступен не только на Android, но и на iOS. Обновленное приложение точнее распознает речь и реже ошибается. Голоса "Разговора" - мужской и женский - стали приятнее: они звучат более плавно и с живыми интонациями", - сообщили в пресс-службе.

Теперь программа будет показывать текст на экране, если человек не может услышать обращение к себе. Это работает и в другую сторону - пользователь сможет набирать фразы на телефоне, если у него есть трудности с произнесением. "Разговор" озвучит все написанное.