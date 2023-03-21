Ученые NASA оценили астероидную угрозу для Земли

Современная наука недооценивает опасность падения крупных астероидов на Землю, заявил главный научный сотрудник Центра космических полетов имени Годдарда NASA Джеймс Гарвин. Его исследование показало, что гигантские космические глыбы врезаются в нашу планету гораздо чаще, чем принято считать, сообщает Science Alert.

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Одной из крупнейших космических катастроф в истории Земли считается падение 10-километрового астероида, уничтожившего динозавров и оставившего кратер Чиксулуб. Оно произошло 66 млн лет назад.

Ученые отметили, что астероиды значительно меньшего размера (около километра) также могут быть опасны для человечества. Они способны поднять достаточно пыли, чтобы она закрыла солнечные лучи и вызвала длительное похолодание по всей планете.

Считалось, что такие астероиды падают на Землю в среднем раз в 600 тысяч лет. Авторы нового исследования предположили, что это происходило гораздо чаще, но следы, оставленные ударами, к настоящему времени полностью или частично уничтожены эрозией.

Для получения более точных данных ученые проанализировали новый каталог спутниковых снимков высокого разрешения. В частности, они рассмотрели кратер Жаманшин в Казахстане. По общепризнанным оценкам, его оставил астероид диаметром от 200 до 400 метров 90 тысяч лет назад – это последнее известное событие, потенциально способное вызвать «ядерную зиму».

Ученые заметили вокруг внешних краев кратера ряд слабых колец и пришли к выводу, что изначально он имел больший размер – не 12-14, а 30 км. Следовательно, оставившее его космическое тело также было гораздо массивнее предыдущих оценок.

Осмотр ряда других кратеров также показал, что изначально они были вдвое-втрое больше. Ученые пришли к выводу, что опасные астероиды падают на Землю раз в несколько десятков (а не сотен) тысяч лет. Нельзя исключать, что человечество может столкнуться с новой катастрофой в не столь отдаленном будущем.