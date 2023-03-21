В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 77.24EUR 82.37
Войти в почту

Ученые NASA оценили астероидную угрозу для Земли

Современная наука недооценивает опасность падения крупных астероидов на Землю, заявил главный научный сотрудник Центра космических полетов имени Годдарда NASA Джеймс Гарвин. Его исследование показало, что гигантские космические глыбы врезаются в нашу планету гораздо чаще, чем принято считать, сообщает Science Alert.

Ученые NASA оценили астероидную угрозу для Земли
© Роскосмос

Одной из крупнейших космических катастроф в истории Земли считается падение 10-километрового астероида, уничтожившего динозавров и оставившего кратер Чиксулуб. Оно произошло 66 млн лет назад.

Ученые отметили, что астероиды значительно меньшего размера (около километра) также могут быть опасны для человечества. Они способны поднять достаточно пыли, чтобы она закрыла солнечные лучи и вызвала длительное похолодание по всей планете.

Считалось, что такие астероиды падают на Землю в среднем раз в 600 тысяч лет. Авторы нового исследования предположили, что это происходило гораздо чаще, но следы, оставленные ударами, к настоящему времени полностью или частично уничтожены эрозией.

Для получения более точных данных ученые проанализировали новый каталог спутниковых снимков высокого разрешения. В частности, они рассмотрели кратер Жаманшин в Казахстане. По общепризнанным оценкам, его оставил астероид диаметром от 200 до 400 метров 90 тысяч лет назад – это последнее известное событие, потенциально способное вызвать «ядерную зиму».

Ученые заметили вокруг внешних краев кратера ряд слабых колец и пришли к выводу, что изначально он имел больший размер – не 12-14, а 30 км. Следовательно, оставившее его космическое тело также было гораздо массивнее предыдущих оценок.

Осмотр ряда других кратеров также показал, что изначально они были вдвое-втрое больше. Ученые пришли к выводу, что опасные астероиды падают на Землю раз в несколько десятков (а не сотен) тысяч лет. Нельзя исключать, что человечество может столкнуться с новой катастрофой в не столь отдаленном будущем.

Ранее ученые заявили о новом потенциально опасном метеорите. Он приблизится к Земле в 2046 году.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий