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1 час назад

Опрос: владельцы iPhone занимают более высокие должности, чем пользователи Android

Газета.Ru

Пользователи iPhone более лояльны к своему бренду, чем пользователи Android, и чаще занимают более высокие должности. Об этом сообщает портал Mydrivers со ссылкой на исследование компании Addictive Tips.

Владельцы iPhone чаще занимают более высокие должности
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По результатам опроса пользователей смартфонов, удалось выяснить, что 72% владельцев iPhone довольны брендом, в то время как среди пользователей Android-смартфонов удовлетворены маркой лишь 66%. Вместе с тем 83% владельцев смартфонов под управлением Android и 82% пользователей iPhone купили бы смартфон компании Илона Маска, если бы такой существовал.

Также отмечается, что среди пользователей iPhone 61% опрошенных занимает высокие должности, в то время как среди владельцев Android-смартфонов это лишь 54%. Причем владельцы iPhone хорошо ладят с 63% сотрудников, которые также используют смартфон Apple.

Согласно опросу, среднегодовой доход владельца iPhone составляет $52,9 тыс., в то время как у пользователя Android он составляет $48,2 тыс.

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