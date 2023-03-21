Владельцы iPhone чаще занимают более высокие должности

Пользователи iPhone более лояльны к своему бренду, чем пользователи Android, и чаще занимают более высокие должности. Об этом сообщает портал Mydrivers со ссылкой на исследование компании Addictive Tips.

По результатам опроса пользователей смартфонов, удалось выяснить, что 72% владельцев iPhone довольны брендом, в то время как среди пользователей Android-смартфонов удовлетворены маркой лишь 66%. Вместе с тем 83% владельцев смартфонов под управлением Android и 82% пользователей iPhone купили бы смартфон компании Илона Маска, если бы такой существовал.

Также отмечается, что среди пользователей iPhone 61% опрошенных занимает высокие должности, в то время как среди владельцев Android-смартфонов это лишь 54%. Причем владельцы iPhone хорошо ладят с 63% сотрудников, которые также используют смартфон Apple.