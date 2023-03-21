Домашних животных признали переносчиками супербактерий

Домашние питомцы могут быть опасны для своих хозяев, так как передают им устойчивые к антибиотикам микроорганизмы. Ученые из медицинского центра Шарите в Германии пришли к такому выводу, исследовав более 2800 пациентов и их животных-компаньонов, сообщает The Guardian.

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«Наши результаты подтверждают, что обмен организмами с множественной лекарственной устойчивостью между животными-компаньонами и их владельцами возможен», – заявили авторы в ходе Европейского конгресса клинической микробиологии и инфекционных заболеваний в Копенгагене.

Распространение микроорганизмов с множественной лекарственной устойчивостью (MDRO) является одной из ключевых проблем мирового здравоохранения. Такие патогены не поддаются воздействию медикаментов и могут привести к тяжелым осложнениям и даже смерти больного. Эксперты подсчитали, что устойчивые бактерии стали причиной смерти 1,3 млн человек во всем мире в 2019 году.

В ходе новой научной работы ученые собрали пробы биологических материалов у людей и животных, которые жили в их домах. MDRO были выявлены у 30% пациентов. Из них 11% являлись собачниками, 9% – владельцами кошек. Кроме того, анализы 15% собак и 5% кошек дали положительный результат по крайней мере на один MDRO.

Ученые отметили, что уровень передачи опасных бактерий между людьми и животными оказался довольно низким. Но не стоит забывать, что носители могут месяцами выделять бактерии в окружающую среду, что представляет опасность для лиц с ослабленным иммунитетом.