В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-1° в 
USD 77.24EUR 82.37
Войти в почту
1 час назад

Домашних животных признали переносчиками супербактерий

Мир24

Домашние питомцы могут быть опасны для своих хозяев, так как передают им устойчивые к антибиотикам микроорганизмы. Ученые из медицинского центра Шарите в Германии пришли к такому выводу, исследовав более 2800 пациентов и их животных-компаньонов, сообщает The Guardian.

Домашних животных признали переносчиками супербактерий
Фото: Мир 24Мир 24

«Наши результаты подтверждают, что обмен организмами с множественной лекарственной устойчивостью между животными-компаньонами и их владельцами возможен», – заявили авторы в ходе Европейского конгресса клинической микробиологии и инфекционных заболеваний в Копенгагене.

Распространение микроорганизмов с множественной лекарственной устойчивостью (MDRO) является одной из ключевых проблем мирового здравоохранения. Такие патогены не поддаются воздействию медикаментов и могут привести к тяжелым осложнениям и даже смерти больного. Эксперты подсчитали, что устойчивые бактерии стали причиной смерти 1,3 млн человек во всем мире в 2019 году.

В ходе новой научной работы ученые собрали пробы биологических материалов у людей и животных, которые жили в их домах. MDRO были выявлены у 30% пациентов. Из них 11% являлись собачниками, 9% – владельцами кошек. Кроме того, анализы 15% собак и 5% кошек дали положительный результат по крайней мере на один MDRO.

Ученые отметили, что уровень передачи опасных бактерий между людьми и животными оказался довольно низким. Но не стоит забывать, что носители могут месяцами выделять бактерии в окружающую среду, что представляет опасность для лиц с ослабленным иммунитетом.

Ранее сообщалось, что биологи выяснили происхождение устойчивых к антибиотикам супербактерий. Они возникли в природных экосистемах Европы и на американских фермах.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий