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15 минут назад

Биоразлагаемое стекло из аминокислот и пептидов создали в Китае

Мир24

Ученые из Института технологических процессов (IPE) Китайской академии наук создали стекло, способное разлагаться в окружающей среде. Оно состоит из аминокислот или пептидов, сообщает Science Advances.

В Китае создали биоразлагаемое стекло из аминокислот и пептидов
Фото: Мир24Мир24

Стекло широко используется в современной промышленности. Однако оно не поддается естественному разложению, и стеклянный мусор создает «долгосрочные экологические опасности», заявили эксперты.

Стекло из биомолекул способно распадаться не только в природе, но и в организме животных. Однако производство такого стекла является очень сложной задачей. Биологические молекулы обладают низкой термической стабильностью и легко распадаются при нагреве, который необходим для производства стекла.

Авторы новой научной работы использовали химически модифицированные аминокислоты и пептиды для изготовления нового материала с помощью классической процедуры «нагрев-закалка». При этом они отслеживали параметры и характеристики стекла.

Эксперименты показали, что новый вид стекла отличается хорошими оптическими и механическими свойствами, а также гибкостью в обработке и способностью к биологическому разложению. Оно также оказалось пригодно для вторичной переработки.

Ранее сообщалось, что ученые представили охлаждающее стекло для домов и автомобилей. Его разработал искусственный интеллект.

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