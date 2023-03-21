В Китае создали биоразлагаемое стекло из аминокислот и пептидов

Ученые из Института технологических процессов (IPE) Китайской академии наук создали стекло, способное разлагаться в окружающей среде. Оно состоит из аминокислот или пептидов, сообщает Science Advances.

Фото: Мир24 Мир24

Стекло широко используется в современной промышленности. Однако оно не поддается естественному разложению, и стеклянный мусор создает «долгосрочные экологические опасности», заявили эксперты.

Стекло из биомолекул способно распадаться не только в природе, но и в организме животных. Однако производство такого стекла является очень сложной задачей. Биологические молекулы обладают низкой термической стабильностью и легко распадаются при нагреве, который необходим для производства стекла.

Авторы новой научной работы использовали химически модифицированные аминокислоты и пептиды для изготовления нового материала с помощью классической процедуры «нагрев-закалка». При этом они отслеживали параметры и характеристики стекла.

Эксперименты показали, что новый вид стекла отличается хорошими оптическими и механическими свойствами, а также гибкостью в обработке и способностью к биологическому разложению. Оно также оказалось пригодно для вторичной переработки.