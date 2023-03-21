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1 час назад

На поверхности Солнца заметили торнадо в 14 раз больше Земли

Мир24

Ученые NASA опубликовали кадры солнечного торнадо, состоящего из раскаленной плазмы. Высота образования достигала почти 120 тысяч километров (в 14 раз больше размеров Земли), скорость передвижения – около 500 тысяч км/час, сообщает The Daily Mail.

На поверхности Солнца заметили торнадо в 14 раз больше Земли
Фото: SpaceWeatherSpaceWeather

Циклон вращался на Северном полюсе Солнца на протяжении трех дней, выбрасывая в космос массивные облака намагниченного газа.

«Я никогда не видел ничего подобного за все годы наблюдения за Солнцем», – отметил астрофотограф Аполлон Ласки.

Исследования показали, что возникновение торнадо связано со спиралевидными магнитными структурами, формирующимися у поверхности Солнца. Когда внутри такой структуры поднимается столб плазмы (протуберанец), спиральное магнитное поле заставляет плазму вращаться и образовывать смерч.

На Солнце произошла сверхмощная вспышка

В последнее время на Солнце стали чаще фиксировать необычные явления. Эксперты связывают это с возросшей активностью звезды.

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