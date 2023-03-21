На поверхности Солнца заметили торнадо в 14 раз больше Земли

Ученые NASA опубликовали кадры солнечного торнадо, состоящего из раскаленной плазмы. Высота образования достигала почти 120 тысяч километров (в 14 раз больше размеров Земли), скорость передвижения – около 500 тысяч км/час, сообщает The Daily Mail.

Фото: SpaceWeather SpaceWeather

Циклон вращался на Северном полюсе Солнца на протяжении трех дней, выбрасывая в космос массивные облака намагниченного газа.

«Я никогда не видел ничего подобного за все годы наблюдения за Солнцем», – отметил астрофотограф Аполлон Ласки.

Исследования показали, что возникновение торнадо связано со спиралевидными магнитными структурами, формирующимися у поверхности Солнца. Когда внутри такой структуры поднимается столб плазмы (протуберанец), спиральное магнитное поле заставляет плазму вращаться и образовывать смерч.