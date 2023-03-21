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31 минуту назад

В России начали «перепрошивать» код региона на телефонах Samsung

Говорит Москва

Частные мастера и небольшие сервисные центры включают Samsung Pay на не предназначенных для нашей страны аппаратах. Стоимость услуги в Москве — около 950 рублей.

В России начали «перепрошивать» код региона на телефонах Samsung
Фото: РИА НовостиРИА Новости

При этом крупные сети магазинов и сервис-центров предлагают только консультации, пишет «Коммерсантъ».

Смена региона на устройствах Samsung осуществляется с помощью ПК и любительского программного обеспечения, инструкции по его использованию опубликованы на профильных форумах.

Samsung и Apple после начала СВО перестали поставлять телефоны в Россию. После легализации параллельного импорта поставщики-импортёры начали ввозить в страну телефоны, предназначенные для других рынков. Между тем, уход Visa и Mastercard фактически отключил для российских клиентов все штатные системы бесконтактных платежей.

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