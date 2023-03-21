На дне океана обнаружили волны тепла

Ученые NOAA использовали данные наблюдений и компьютерных моделей и подтвердили существование волн тепла на дне океана, которые могут быть губительными для рыболовного промысла. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

© NOAA's National Environmental Satellite and Information Service

Из-за относительной нехватки данных о температуре придонной воды ученые использовали метод реанализа, который заключается в использовании имеющихся наблюдений и компьютерных моделей, имитирующих океанские течения и влияние атмосферы, чтобы заполнить пробелы в данных. Хотя метод реанализа существует давно, только сейчас модели стали достаточно точными, чтобы в деталях воспроизвести такие особенности океана, как температура дна вблизи побережья.

Исследовательская группа обнаружила, что на континентальных шельфах вокруг Северной Америки донные морские волны тепла, как правило, сохраняются дольше, чем их поверхностные аналоги, и могут иметь быть более выраженными, чем в вышележащих слоях. Придонные и поверхностные морские волны тепла могут возникать одновременно в одном и том же месте, особенно в мелководных районах, где смешиваются поверхностные и придонные воды.

Придонные морские волны тепла также могут возникать при незначительных признаках потепления на поверхности или вообще без них, приводя к важным последствиям для рыбного и другого промысла.