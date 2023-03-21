В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 77.24EUR 82.37
Войти в почту

На дне океана обнаружили волны тепла

Ученые NOAA использовали данные наблюдений и компьютерных моделей и подтвердили существование волн тепла на дне океана, которые могут быть губительными для рыболовного промысла. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

На дне океана обнаружили волны тепла
© NOAA's National Environmental Satellite and Information Service

Из-за относительной нехватки данных о температуре придонной воды ученые использовали метод реанализа, который заключается в использовании имеющихся наблюдений и компьютерных моделей, имитирующих океанские течения и влияние атмосферы, чтобы заполнить пробелы в данных. Хотя метод реанализа существует давно, только сейчас модели стали достаточно точными, чтобы в деталях воспроизвести такие особенности океана, как температура дна вблизи побережья.

Исследовательская группа обнаружила, что на континентальных шельфах вокруг Северной Америки донные морские волны тепла, как правило, сохраняются дольше, чем их поверхностные аналоги, и могут иметь быть более выраженными, чем в вышележащих слоях. Придонные и поверхностные морские волны тепла могут возникать одновременно в одном и том же месте, особенно в мелководных районах, где смешиваются поверхностные и придонные воды.

Придонные морские волны тепла также могут возникать при незначительных признаках потепления на поверхности или вообще без них, приводя к важным последствиям для рыбного и другого промысла.

Согласно исследованию 2021 года, в 2015 году вредоносное цветение водорослей у западного побережья США, вызванное морской волной тепла, привело к закрытию промыслов моллюсков, что обошлось экономике более чем в 185 миллионов долларов. Численность трески снизилась на 71 процент в период с 2015 по 2017 год. Необычно высокая температура придонной воды также была связана с обесцвечиванием кораллов и последующим сокращением численности рифовых рыб, падением в выживаемости молоди атлантической трески и исчезновением прибрежных популяций омаров в южной части Новой Англии.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий