Миру не хватает ракет для запуска спутников после ухода России

Мировому рынку не хватает ракет для запуска спутников после ухода России. Об этом пишет SpaceNews со ссылкой на руководителей американских космических компаний.

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Исполнительный директор Relativity Тим Эллис утонил, что речь идет о периоде между 2024 и 2027 годами. В это время, в частности, планируется запустить на орбиту спутник проекта Amazon Kuiper.

В свою очередь исполнительный директор альянса United Launch Alliance (ULA) Тори Бруно заявил, что в дефиците ракет виновата Россия, покинувшая мировой рынок пусковых услуг. По его словам, сейчас впервые за 30 лет наблюдается глобальная нехватка пусковых мощностей.

Как утверждает Бруно, ситуация с нехваткой ракет уже началась и затянется на 10 лет. Глава ULA добавил, что после успешной сертификации ракету Vulcan Centaur можно будет запускать каждые две недели.

При этом в компании SpaceX, принадлежащей миллиардеру Илону Маску, заявили, что готовы нарастить ежегодное число запусков ракет Falcon 9 с планируемых 100 до 200.