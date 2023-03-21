Wildberries будет выпускать бытовую технику под собственной торговой маркой

Онлайн-ретейлер Wildberries объявил о запуске продаж электроники и бытовой техники под собственной торговой маркой (СТМ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.

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Отмечается, что в скором времени на платформе будут представлены порядка 100 новых наименований разной бытовой техники и электроники. Речь идет о холодильниках, стиральных машинах, пылесосах, блендерах, миксерах, телевизорах и многих других товарах, уточнила компания. Она также проинформировала о том, что тестовые поставки и продажи электроники уже стартовали. Онлайн-ретейлер подчеркнул, что спрос на них превзошел ожидания.

Кроме того, подчеркивается, что россиянам через несколько месяцев станут доступны носимые гаджеты под собственными торговыми марками. Так, вскоре появятся смартфоны, планшеты и ноутбуки. Цены на такую продукцию будут в среднем ценовом сегменте, говорится в сообщении.

Компанией были размещены заказы на сборку продукции на высокотехнологичных производствах ряда стран. Речь идет о Белоруссии, Китае и России. Отмечается, что на первом этапе продажи запустят на территории РФ. В дальнейшем это планируют сделать в Армении, Казахстане, Белоруссии и других государствах, в которых присутствует ретейлер.