В сентябре 2023 года Apple представит свежую линейку смартфонов — iPhone 15. До презентации ещё есть время, но инсайдеры и аналитики не дремлют.

Так, авторитетный эксперт Минг-Чи Куо рассказал, что порт USB-C обеспечит более высокую скорость зарядки iPhone 15. Но только при использовании сертифицированных кабелей.

По словам аналитика, скорость зарядки будет зависеть от адаптера и кабеля, а для полной производительности пользователям потребуется кабель, добро на выход которого дала сама Apple.

Модели Pro будут поддерживать USB 3.2 для более высокой скорости передачи данных, в то время как обычные модели iPhone 15 будут продолжать использовать медленный USB 2.0.