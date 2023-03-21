В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 77.24EUR 82.37
Войти в почту
1 час назад

Apple увеличит скорость зарядки iPhone 15 благодаря переходу на USB-C

Ferra.ru

В сентябре 2023 года Apple представит свежую линейку смартфонов — iPhone 15. До презентации ещё есть время, но инсайдеры и аналитики не дремлют.

Так, авторитетный эксперт Минг-Чи Куо рассказал, что порт USB-C обеспечит более высокую скорость зарядки iPhone 15. Но только при использовании сертифицированных кабелей.

По словам аналитика, скорость зарядки будет зависеть от адаптера и кабеля, а для полной производительности пользователям потребуется кабель, добро на выход которого дала сама Apple.

Модели Pro будут поддерживать USB 3.2 для более высокой скорости передачи данных, в то время как обычные модели iPhone 15 будут продолжать использовать медленный USB 2.0.

В сеть слили новые изображения iPhone 15 Pro

Специалисты считают, что выход iPhone 15 приведёт к 120% увеличению поставок фирменного 20-ваттного адаптера питания USB-C от Apple. Всё дело в том, что многие пользователи, до сих пор использующие старые зарядные устройства, будут вынуждены приобрести новые с портом USB-C.

Наука и техника,Видео,Apple,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий