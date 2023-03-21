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20 минут назад

Учёные выяснили, связан ли COVID-19 с свидетельствами об НЛО

Ferra.ru

Запреты и ограничения на поездки во время пандемии COVID-19 могли привести к увеличению количества сообщений об НЛО. К такому выводу пришли исследователи из Университета Вермонта и Центра исследований НЛО.

Ученые выяснили возможную связь COVID-19 с НЛО
Фото: NASANASA

Для этого учёные проанализировали общедоступные базы данных и обнаружили, что количество сообщений о замеченных неопознанных летающих объектах увеличилось в 2020 году по сравнению с предыдущими двумя годами.

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В то же время это увеличение не было связано с факторами, связанными с пандемией. Вместо этого исследователи предполагают, что наличие свободного времени во время локдауна могло привести к росту подобных сообщений среди людей.

В исследовании отмечается, что запуск компанией SpaceX спутниковой группировки Starlink также вызвал путаницу — многие люди приняли спутники за НЛО.

Напомним, что эксперты не первый год предупреждают о том, что многие такие «наблюдения» можно объяснить как природные явления или неправильно идентифицированные обывателями самолёты.

Наука и техника,SpaceX,
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