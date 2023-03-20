Вертолет Ingenuity прислал фотографию заката на Марсе

Вертолет Ingenuity, стартовавший на Красную планету вместе с марсоходом Perseverance, находится на Марсе уже почти два года. На момент написания статьи он совершил более 45 полетов. Некоторые из них были даже засняты Perseverance, который иногда мельком видит своего товарища.

Фото: AstroNews AstroNews

22 февраля 2023 года, в день своего 45-го полета, Ingenuity запечатлел солнце, приближающееся к дюне на марсианском горизонте. Он использовал свою цветную камеру с высоким разрешением, на которой солнце кажется почти белым. Артефакт процесса захвата изображения создает впечатление, что на поверхность дюны падают настоящие солнечные лучи.