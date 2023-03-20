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57 минут назад

Вертолет Ingenuity прислал фотографию заката на Марсе

AstroNews

Вертолет Ingenuity, стартовавший на Красную планету вместе с марсоходом Perseverance, находится на Марсе уже почти два года. На момент написания статьи он совершил более 45 полетов. Некоторые из них были даже засняты Perseverance, который иногда мельком видит своего товарища.

Вертолет Ingenuity прислал фотографию заката на Марсе
Фото: AstroNewsAstroNews

22 февраля 2023 года, в день своего 45-го полета, Ingenuity запечатлел солнце, приближающееся к дюне на марсианском горизонте. Он использовал свою цветную камеру с высоким разрешением, на которой солнце кажется почти белым. Артефакт процесса захвата изображения создает впечатление, что на поверхность дюны падают настоящие солнечные лучи.

Есть множество других фотографий закатов на Марсе, о некоторых из которых мы сообщали здесь. Но в каждой из них есть что-то новое и особенное. До тех пор, пока люди не отправятся на Красную планету, такие снимки будут нашим единственным способом увидеть эти явления. Надеемся, что Ingenuity сможет предоставить их еще больше до окончания своей миссии.

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