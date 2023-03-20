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8 минут назад

Acer представила "умный" электровелосипед Ebii с автопереключением скоростей

Газета.Ru

Тайваньский производитель электроники Acer, известный прежде всего своими компьютерами, представил новый продукт, которым оказался «умный» велосипед Ebii. Об этом сообщает издание Electrek.

Acer представила "умный" электровелосипед Ebii с автопереключением скоростей
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Главной особенностью Ebii является встроенный искусственный интеллект (ИИ). Алгоритм отвечает за предикативное управление трансмиссией, а также обработку информации с датчиков обнаружения столкновений, что позволяет выстраивать безопасную траекторию движения.

В Ebii также встроена продвинутая система безопасности. Так, например, велосипед автоматически блокирует ходовую часть, если пользователь от него отходит. Еще в новинку встроен GPS, который позволяет следить за перемещением транспорта в режиме 24/7 и удаленно его блокировать в случае кражи.

Ebii работает от аккумулятора на 460 Втч, которых обеспечивает запас хода на 110 км. Встроенный электродвигатель способен разгонять велосипед до 25 км/ч. Весит при этом транспорт всего 16 кг.

Компания Acer не раскрыла дату премьеры новинки и ее стоимость. В Electrek предположили, что Ebii может стоить $1,5-2 тыс.

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