Грета Тунберг стала почетным доктором Университета Хельсинки

Известная шведская экоактивистка Грета Тунберг, финский президент Саули Ниинистё и 28 других деятелей со всего мира стали почетными докторами наук в различных областях Университета Хельсинки, сообщает вуз.

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Тунберг стала почетным доктором факультета теологии.

По словам профессора университета Мартти Ниссинена, факультет таким образом хотел расширить взгляд на права человека и состояние планеты. Выбрав Тунберг, вуз призвал людей быть такими же смелыми и влиятельными, как она, уточнил Ниссинен в беседе с газетой Helsingin sanomat.

Ниинистё стал почетным доктором факультета философии.