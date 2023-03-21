Грета Тунберг стала почетным доктором Университета Хельсинки

Известная шведская экоактивистка Грета Тунберг, финский президент Саули Ниинистё и 28 других деятелей со всего мира стали почетными докторами наук в различных областях Университета Хельсинки, сообщает вуз.
Тунберг стала почетным доктором факультета теологии.
По словам профессора университета Мартти Ниссинена, факультет таким образом хотел расширить взгляд на права человека и состояние планеты. Выбрав Тунберг, вуз призвал людей быть такими же смелыми и влиятельными, как она, уточнил Ниссинен в беседе с газетой Helsingin sanomat.
Ниинистё стал почетным доктором факультета философии.
По традиции, почетные докторские степени присуждаются на выпускных церемониях вуза. В 2023 году почетными докторами стали 30 человек.