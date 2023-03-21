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31 минуту назад

Грета Тунберг стала почетным доктором Университета Хельсинки

runews24.ruиещё 4

Известная шведская экоактивистка Грета Тунберг, финский президент Саули Ниинистё и 28 других деятелей со всего мира стали почетными докторами наук в различных областях Университета Хельсинки, сообщает вуз.

Грета Тунберг стала почетным доктором Университета Хельсинки
Фото: ТАССТАСС

Тунберг стала почетным доктором факультета теологии.

По словам профессора университета Мартти Ниссинена, факультет таким образом хотел расширить взгляд на права человека и состояние планеты. Выбрав Тунберг, вуз призвал людей быть такими же смелыми и влиятельными, как она, уточнил Ниссинен в беседе с газетой Helsingin sanomat.

Ниинистё стал почетным доктором факультета философии.

По традиции, почетные докторские степени присуждаются на выпускных церемониях вуза. В 2023 году почетными докторами стали 30 человек.

Наука и техника,Грета Тунберг,
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