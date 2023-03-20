Нейросеть Midjourney оказалась расистской — ИИ создал провокационные кадры

Популярная нейросеть Midjourney для создания изображений сделала большой прогресс за последний год. Качество генерируемых картинок вышло на совершенно новый уровень и зачастую схоже с реальными с фотографиями. Однако пользователи заметили странность в «поведении» нейросети.

Фото: Cq.ru Cq.ru

На форуме Reddit появился пост о том, что Midjourney попросили сгенерировать изображение по запросу Белый мужчина грабит магазин, вероятно, подразумевая, что речь идет о грабителе со светлым цветом кожи.

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