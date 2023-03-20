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35 минут назад

Нейросеть Midjourney оказалась расистской — ИИ создал провокационные кадры

Cq.ru

Популярная нейросеть Midjourney для создания изображений сделала большой прогресс за последний год. Качество генерируемых картинок вышло на совершенно новый уровень и зачастую схоже с реальными с фотографиями. Однако пользователи заметили странность в «поведении» нейросети.

Нейросеть Midjourney оказалась расистской — ИИ создал провокационные кадры
Фото: Cq.ruCq.ru

На форуме Reddit появился пост о том, что Midjourney попросили сгенерировать изображение по запросу Белый мужчина грабит магазин, вероятно, подразумевая, что речь идет о грабителе со светлым цветом кожи.

Соцсети

В итоге ИИ выдал изображение темнокожего мужчины в белом костюме и белой балаклаве. Никаких обвинений в расизме разработчикам Midjourney не предъявили.

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